Разведчики группировки «Центр» разгромили опорпункт ВСУ при помощи ударных БПЛА

Разведчики группировки войск «Центр» с помощью ударных коптеров обезвредили противника и обеспечили заход штурмовой группы на важный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказали 20 августа бойцы в беседе с «Известиями».
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