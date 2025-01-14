Что после: Трамп сможет только усадить за стол переговоров Россию и Украину – RS

Весьма холодный ответ России на вероятные положения плана урегулирования Дональда Трампа, всплывшие в западных СМИ, подчеркивает, насколько трудным будет путь к миру на Украине, а также одну из опасностей подхода к дипломатии, который стал слишком распространенным в Вашингтоне: предлагать условия урегулирования до переговоров, без предварительного осторожного обсуждения с противниками и союзниками, чтобы оценить, что может стать приемлемым.