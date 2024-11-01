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Царьград

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В зоне СВО погиб 26-летний боец, гвардии рядовой Александр Москалёв из Ростовской области

В зоне СВО погиб 26-летний боец, гвардии рядовой Александр Москалёв из Ростовской области

Настоящий герой погиб в зоне спецоперации через трое суток после своего дня рождения в ходе выполнения боевого задания.

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