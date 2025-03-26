Мирра Андреева и Диана Шнайдер пожелали Овечкину побить рекорд Гретцки

Fred Greenslade/AP/TASS Шесть голов осталось забить Александру Овечкину, чтобы побить исторический рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки – нападающий "Вашингтон Кэпиталз" этой ночью забросил 889-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.
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