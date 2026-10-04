САНСКРИТ: ЗАБЫТЫЙ СМЫСЛ РУССКИХ СЛОВ

В 30 000 слов Санскритско-русского словаря Кочергиной имеется примерно 756 слов и корней, совпадающих по форме и значению.
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Лингвистам и тд уже можно не морочить всем головы , а формировать фонетический код праязыа. Как он звучал. Не хочется верить в то, что дрение народы были косноязычные, но умные.
САНСКРИТ = И ЕСТЬ ДРЕВНЕ РУСКИЙ !!!