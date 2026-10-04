Велемудр. Мир т...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Велемудр. Мир тесен.

22 930 подписчиков

САНСКРИТ: ЗАБЫТЫЙ СМЫСЛ РУССКИХ СЛОВ

САНСКРИТ: ЗАБЫТЫЙ СМЫСЛ РУССКИХ СЛОВ

В 30 000 слов Санскритско-русского словаря Кочергиной имеется примерно 756 слов и корней, совпадающих по форме и значению.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя алекс кузь
алекс кузь

Лингвистам и тд уже можно не морочить всем головы , а формировать фонетический код праязыа. Как он звучал. Не хочется верить в то, что дрение народы были косноязычные, но умные.