Российские военные спутники сблизились с аппаратами ICEYE, которые используются Украиной

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Сейчас компания, которая работает с Киевом, выпускает 50 аппаратов в год. В ICEYE заявили, что к концу 2027-го будут производить до ста спутников ежегодно. В 2019 году ракета «Союз-2.1б» вывела четвертый и пятый аппараты компании (ICEYE-X4 и ICEYE-X5). Следующий старт «Союза» с финскими спутниками состоялся в 2020 году. С 2022-го финский оператор сотрудничает с Украиной.© «Союз-2.1б» — это российская одноразовая трёхступенчатая ракета-носитель среднего класса, разработанная и производимая РКЦ «Прогресс».©