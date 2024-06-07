В Подмосковье откроют около 100 новых магазинов «Магнит»

Это даст региону 550 новых рабочих мест.«Магнит» откроет в Подмосковье 100 новых торговых точек, что даст региону дополнительно 550 рабочих мест, а вместе с новым распределительным центром количество новых рабочих мест в регионе увеличится почти на 2,5 тысячи, сообщается на сайте регионального правительства.
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