В Подмосковье откроют около 100 новых магазинов «Магнит»

Это даст региону 550 новых рабочих мест.«Магнит» откроет в Подмосковье 100 новых торговых точек, что даст региону дополнительно 550 рабочих мест, а вместе с новым распределительным центром количество новых рабочих мест в регионе увеличится почти на 2,5 тысячи, сообщается на сайте регионального правительства.