NatAstron: открыт первый кандидат в планеты второго поколения у белого карлика

Астрономы обнаружили первый пример планеты второго поколения, вращающейся вокруг белого карлика. Похоже, этот мир сформировался из остатков погибшей звезды, вокруг которой он теперь обращается.
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