Путин назвал РФ одной из немногих стран, которая выпускает сырье для вооружений

На оперативном совещании Совбеза президент Владимир Путин констатировал самодостаточность российского ВПК, отметив, что страна располагает полным набором материалов для выпуска и обновления армейской техники.
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