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Москвичей и гостей города пригласили провести выходные в кинопарке «Москино»

Москвичей и гостей города пригласили провести выходные в кинопарке «Москино»

Посмотреть «Аладдина» в песочном исполнении, побывать в таверне «Три пескаря», узнать секреты изготовления кинотарелки, побывать на экскурсиях, научиться петь и танцевать — кинопарк «Москино» приглашает провести с семьей и друзьями незабываемые киновыходные.

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