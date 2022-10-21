«Зенит» не планирует возвращать Азмуна. Клуб не будет усиливать атаку до лета

«Зенит» не рассматривает вариант с возвращением форварда «Байера» Сердара Азмуна. В петербургском клубе не задумываются ни об аренде 27-летнего игрока сборной Ирана, ни об обратном выкупе Азмуна, сообщает Bobsoccer.