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«Зенит» не планирует возвращать Азмуна. Клуб не будет усиливать атаку до лета

«Зенит» не рассматривает вариант с возвращением форварда «Байера» Сердара Азмуна. В петербургском клубе не задумываются ни об аренде 27-летнего игрока сборной Ирана, ни об обратном выкупе Азмуна, сообщает Bobsoccer.

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