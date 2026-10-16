Австралийский пловец Камерон Макэвой рассказал, что Егор Корнев обучает его русскому языку. «Как складывается наше общение за пределами бассейна? Очень эмоционально.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ОЖ Путин: жители Евр...
- ОЖ Путин заявил о за...
- «Лучше, чем союзн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым