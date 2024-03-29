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  • Александр Николаевич
    Оружие ДИСЦИПЛИНИРУЕТ!!! Возвращался с дежурства. Навстречу двое в переулке- " Попросим закурить или сразу по кумполу...Baza: в "Крокусе"...
  • зуфар юсупов
    Предложение Шеремета может быть логичным только в одном случае. Военными преступниками нужно признать не только прест...Шеремет предложил...
  • Eduard
    От этого никто не застрахован,я всегда это говорю! Не тглько на войне погибают,в ДДП,от болезней,по возрасту и так да...Baza: в "Крокусе"...

Доцент Ионова: молочными продуктами можно заменить до 40% суточного рациона

Доцент Ионова: молочными продуктами можно заменить до 40% суточного рациона

Из повседневного рациона не стоит исключать молочные продукты, особенно — детям. Об этом "Газете.Ru" рассказала доцент кафедры "Технология молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия" Университета РОСБИОТЕХ Инна Ионова.

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