Дан прогноз о дальнейшей судьбе ключевой ставки

Не исключено, что 13 сентября совет директоров Банка России может повысить ключевую ставку. Об этом заявил директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка.
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