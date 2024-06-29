Маск после дебатов Байдена и Трампа допустил, что США никто не управляет

Предприниматель Илон Маск на фоне прошедших в США дебатов между действующим президентом страны Джо Байденом и бывшим лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом, предположил, что американским государством на самом деле никто не управляет.
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