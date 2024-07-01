В Петербурге планируется открытие нового молодежного пространства «ПРОСТО»

В жилом комплексе «Окла» в Приморском районе В День молодёжи, 29 июня, на площадке выставки «Мой Петербург» было подписано соглашение между компанией «Ленстройтрест» и Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Молодёжные пространства «ПРОСТО» о безвозмездной передаче в пользование объекта нежилого фонда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии