Бессмертие невозможно. Профессор Татьяна Черниговская все объяснила.

Александр Симаков

А это точно професор, Черниговская? Некоторым людям и в 30-40 лет всё наскучивает и надоедает. И чёт они не умирают. И кто проверял, что в двухсотдвадцатилетнем возрасте всё наскучит и всё надоест? 😀 А вдруг человек будет интересоваться всем и в 300-х летнем возрасте и не наскучит ему это? Он и дальше продолжить жить? И если более насущным вопросом является развитие ИИ, который будет выполнять за человека всю умственную работу, то не убьёт ли это в человеке вообще способность мыслить, а не только способность к творческой деятельности? 😀