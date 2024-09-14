Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Бессмертие невозможно. Профессор Татьяна Черниговская все объяснила.

Бессмертие невозможно. Профессор Татьяна Черниговская все объяснила.

По её словам, его «запрещает сама природа». Профессор СПбГУ Татьяна Черниговская заявила, что бессмертие невозможно.

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Комментарии
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Александр Симаков
А это точно професор, Черниговская?  Некоторым людям и в 30-40 лет всё наскучивает и надоедает.  И чёт они не умирают. И кто проверял, что в двухсотдвадцатилетнем возрасте всё наскучит и всё надоест? 😀  А вдруг человек будет интересоваться всем и в 300-х летнем возрасте и не наскучит ему это? Он и дальше продолжить жить?  И если более насущным вопросом является развитие ИИ, который будет выполнять за человека всю умственную работу, то не убьёт ли это в человеке вообще способность мыслить, а не только способность к творческой деятельности? 😀
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