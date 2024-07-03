Анна Седокова поделилась фото, как выглядела без пластической операции и фильтров

Певица Анна Седокова заявила, что очень хорошо знает каково это быть бедной. Артистка поделилась на своей страничке в социальной сети архивными фотографиями из своего детства, показав, как выглядела до своих многочисленных изменений.
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