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Марочко: ВСУ перевозят боеприпасы в машинах медицинской помощи

Марочко: ВСУ перевозят боеприпасы в машинах медицинской помощи

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что вооружённые формирования Украины (ВФУ) перевозят боеприпасы обманным путём: используя машины скорой помощи.

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