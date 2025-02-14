В видеопроекте петербургской полиции рассказали об улице Маршала Новика

Полиция Петербурга продолжает видеопроект «Полицейские по улицам героев войны». В этот раз петербуржцам рассказали о маршале авиации Александре Новикове, в честь которого названа улица в Приморском районе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии