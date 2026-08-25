БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 619 подписчиков

Сводки СВО, 25 августа, главное: ГрВ «Днепр» начала наступление на Запорожье, а «Север» — на Киев

Сводки СВО, 25 августа, главное: ГрВ «Днепр» начала наступление на Запорожье, а «Север» — на Киев

1643-й день спецоперации. Британия фактически передает бандеровцам технологию для производства ракет SCALP Радомир Маркуш Фото: Александр Полегенько/ТАСС Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Новоконстантиновка/Перше Травня Сумской области, бойцы ГрВ «Центр» освободили Кучеров Яр (Добропольское направление, ДНР), а штурмовики-дальневосточники выбили врага из села Долинка (Ореховское направление, Запорожская область).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии