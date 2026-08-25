1643-й день спецоперации. Британия фактически передает бандеровцам технологию для производства ракет SCALP Радомир Маркуш Фото: Александр Полегенько/ТАСС Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Новоконстантиновка/Перше Травня Сумской области, бойцы ГрВ «Центр» освободили Кучеров Яр (Добропольское направление, ДНР), а штурмовики-дальневосточники выбили врага из села Долинка (Ореховское направление, Запорожская область).
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