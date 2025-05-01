Ученые научили ИИ предсказывать остановку сердца за две недели

Нейросеть научили прогнозировать риск остановки сердца за 14 дней до наступления такого исхода.Группа ученых из США и Франции совместными усилиями разработали нейросеть, которая определяет риск остановки сердца за две недели.
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