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Ученые научили ИИ предсказывать остановку сердца за две недели

Ученые научили ИИ предсказывать остановку сердца за две недели

Нейросеть научили прогнозировать риск остановки сердца за 14 дней до наступления такого исхода.Группа ученых из США и Франции совместными усилиями разработали нейросеть, которая определяет риск остановки сердца за две недели.

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