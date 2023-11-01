Алла Пугачева и Кристина Орбакайте выиграли суд у бизнесмена из Саратова

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте выиграли суд у бизнесмена из СаратоваПугачева и ОрбакайтеБизнесмен Анатолий Рысаков через суд потребовал от Аллы Пугачевой и ее дочери Кристины Орбакайте снести пирс на дачном участке в Солнечногорске и проиграл.
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