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Попытка обстрела Крымского моста

Попытка обстрела Крымского моста

Атаковать Крымский мост Украине помогает Запад ПВО ВС РФ сбили 2 ракеты, которыми ВСУ пытались атаковать Крымский мост.

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Комментарии
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В К
Этот бедный мост хохложопые рано или поздно снесут однозначно, это их приоритетная задача, так может хватит сопли по столу размазывать, и начать конкретно с ними воевать, не взирая на то, что скажут на западе, они и так во всём обвинят нас!
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13 час.
StarPer
«Решительно осуждаем&quot;-меня это просто убивает. Д.Б.
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13 час.
Андрей Тихонов
Может пора  в лондоне, что нибудь бахнуть, хватит сопли жевать
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13 час.

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