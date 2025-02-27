Единственное животное, которого боятся австралийцы? Птица. И вот почему

Австралийцы привыкли к ядовитым змеям, паукам и акулам. Их не пугают медузы-убийцы и крокодилы. Но есть одно существо, перед которым местные действительно испытывают трепет — и это вовсе не хищный зверь, а птица.
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