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Единственное животное, которого боятся австралийцы? Птица. И вот почему

Единственное животное, которого боятся австралийцы? Птица. И вот почему

Австралийцы привыкли к ядовитым змеям, паукам и акулам. Их не пугают медузы-убийцы и крокодилы. Но есть одно существо, перед которым местные действительно испытывают трепет — и это вовсе не хищный зверь, а птица.

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Комментарии
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РОМАН Молчанов
👍😇😇
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1 д.
Элеонора Коган
Прекрасная птица, сберечь её надо и не нарушать её территорию.
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16 час.
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