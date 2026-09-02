На фоне бензинового кризиса стоимость газа на заправках превысила 40 рублей за литр. 🤔🤔🤔 За месяц литр газа для двигателей внутреннего сгорания подорожал на два рубля.
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