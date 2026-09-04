Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Как проходит установка пластиковых окон: взгляд изнутри на все этапы монтажа

Замена окон — это всегда небольшое приключение, даже если внешне кажется, что всё сводится к простой формуле «сняли старое, поставили новое».

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