14 случаев, когда ожидание оказалось настолько далеко от реальности, что на это больно смотреть

Никто не может предугадать, когда нас настигнет разочарование. Например, заказываем мы что-то в онлайн-магазине, а приходит совсем не то! Или решаемся сделать что-то своими руками, вдохновившись картинкой в интернете, а получается до абсурдности плохо.
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