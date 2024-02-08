14 случаев, когда ожидание оказалось настолько далеко от реальности, что на это больно смотреть

Никто не может предугадать, когда нас настигнет разочарование. Например, заказываем мы что-то в онлайн-магазине, а приходит совсем не то! Или решаемся сделать что-то своими руками, вдохновившись картинкой в интернете, а получается до абсурдности плохо.