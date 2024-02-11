В Госдуме ответили на слова Шольца об интервью Путина

Реакция канцлера Германии Олафа Шольца на интервью президента России Владимира Путина, которое он дал американскому журналисту Такеру Карлсону, глупая и нацелена лишь на то, чтобы удовлетворить потребности Вашингтона.
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