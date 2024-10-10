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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Конор считает, что Перейра должен пойти за третьим поясом UFC: «Кто-то должен за них бороться. Это я или он сам»

«Думаю, это был бы приемлемый следующий шаг. Возможно, Перейра хорош в полутяжелом весе. Для него есть еще один поединок в полутяжелом весе, в котором я был бы заинтересован – он против дагестанца [Магомеда Анкалаева].

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