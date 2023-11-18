Полиция задержала 42 человека во время рейдов в Рязани

Рейды проводили с 22:00 17 ноября до 06:00 18 ноября. Основная масса нарушений – мелкое хулиганство, появление в состоянии опьянения в общественных местах, нарушение миграционного законодательства и несоблюдения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.