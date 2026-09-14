В Москве определили хранителей ключа расшифрования электронного голосования на выборах

Избирательные комиссии столицы готовы к выборам 18-20 сентября, заявила глава МосгоризбиркомаВ Москве прошло очередное заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.
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