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В Москве определили хранителей ключа расшифрования электронного голосования на выборах

В Москве определили хранителей ключа расшифрования электронного голосования на выборах

Избирательные комиссии столицы готовы к выборам 18-20 сентября, заявила глава МосгоризбиркомаВ Москве прошло очередное заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

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