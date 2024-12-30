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Нумеролог Лидерман назвала самые удачные дни 2025 года

Нумеролог Лидерман назвала самые удачные дни 2025 года

Именно в эти дни лучше планировать важные дела и принимать судьбоносные решения.Как подготовиться к неожиданностям и привлечь удачу? Нумеролог Ирина Лидерман в интервью изданию TheDay перечислила самые удачные дни 2025 года и рассказала, как привлечь удачу в свою жизнь.

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