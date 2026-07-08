В День семьи, любви и верности сотрудники полиции Мордовии подарили праздник своим коллегам и их детям

В День семьи, любви и верности, который символизирует крепость семейных уз и преданность близким, сотрудники отдела информации и общественных связей совместно с Культурным центром МВД по Республике Мордовия подготовили для личного состава и их детей по-настоящему добрый и душевный подарок.
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