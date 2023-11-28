За нарушение пожарных норм в 2023 году оштрафовали 20 тысяч человек

За нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности, в том числе выжигание сухой травы, в 2023 году привлекли к административной ответственности 1300 органов местного самоуправления, 2,5 тысячи должностных лиц, больше тысячи организаций, 162 госпредприятия, а также почти 20 тысяч граждан.