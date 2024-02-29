Все, что вы хотели узнать о килте, но стеснялись спросить

Килт — традиционная одежда горцев Шотландии — является национальной гордостью страны. В давние времена этот шерстяной предмет гардероба, напоминающий юбку, выполнял немаловажную функцию: по цвету орнамента определяли принадлежность человека к одному из древнейших кланов.
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