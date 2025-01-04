Какие станции метро в Петербурге закроют на ремонт и откроют в 2025 году

Тема строительства метро в Северной столице уже много вызывает возмущение у жителей города. Граждане сообщают, что в Петербурге катастрофически не хватает станций под землей, и жалуются, что строительство метро ведется слишком медленно.
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