"Полицейские где же вы?": Уроженец Грузии, но этнический азербайджанец получил паспорт РФ и по кайфу проводит Новый Год

Avia.pro - СМИ "Новогодний кайф" с Ренатом Пашаевым: блогер, законы и ствол в руках В то время как миллионы россиян традиционно встречали Новый год под звуки курантов, семейные тосты и салюты, блогер Ренат Пашаев решил, что стандартные традиции — это для слабаков.