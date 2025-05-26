54-летняя телеведущая похвасталась фигурой в полупрозрачном наряде

Популярная британская актриса и телеведущая Аманда Холден похвасталась фигурой в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).