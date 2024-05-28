В России на всех уровнях предлагают официально запретить никаб – исламский головной убор, закрывающий лицо и оставляющий лишь прорезь для глаз.
Почему никаб нельзя, а хиджаб можно
Комментарии
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Надежда
Этот никаб был придуман для бедуинов в пустынях, а не как наряд для мусульман! Просто мировые бесы поняли, что для террора наряд лучше не придумаешь и пытаются пропихнуть его в России!((😡
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6 час.
Андрей Павлов
"Надо запретить никаб!" Надо. И? Что мешает? Или кто? Ведь гавно вопрос. Никаких же "с одной стороны, с другой стороны", так любимых думскими птицами-говорунами для забалтывани любой значимой темы здесь нет. Проголосовали за один день в трёх чтениях, и все. Или кормильцы-диаспоры не велят? То есть точку невозврата мы прошли и власть переходит к диаспорам? Муфтий наверное не дурак, и прекрасно представляет, что несет ахинею. А его действия один из пробных камней - схаваем или нет, а если резко не запретим, то как долго будем по этой никчемной теме 3,14здоболить на самом верху, прежде чем запретить. И то, и другое в копилочку исламскому радикализму. Мол ссут гяуры решительных действий. Можно еще нажать. Они все время пробуют нас на прочность, а мы чаще всего прогибаемся. У рядовых русских шанс огрести от властизначительно выше, чем у паствы этого муфтия.
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4 час.
ВН
Валерий Николаевич
Во всех азиатских странах бывшего Союза запретили ношение никаба на улицах, а в России уже второй год со сладострастием мусолят это дело! И так практически по любому поводу. По-моему это в Думе сплошные мастурбеки
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1 час.
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