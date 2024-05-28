Почему никаб нельзя, а хиджаб можно

Андрей Павлов

"Надо запретить никаб!" Надо. И? Что мешает? Или кто? Ведь гавно вопрос. Никаких же "с одной стороны, с другой стороны", так любимых думскими птицами-говорунами для забалтывани любой значимой темы здесь нет. Проголосовали за один день в трёх чтениях, и все. Или кормильцы-диаспоры не велят? То есть точку невозврата мы прошли и власть переходит к диаспорам? Муфтий наверное не дурак, и прекрасно представляет, что несет ахинею. А его действия один из пробных камней - схаваем или нет, а если резко не запретим, то как долго будем по этой никчемной теме 3,14здоболить на самом верху, прежде чем запретить. И то, и другое в копилочку исламскому радикализму. Мол ссут гяуры решительных действий. Можно еще нажать. Они все время пробуют нас на прочность, а мы чаще всего прогибаемся. У рядовых русских шанс огрести от властизначительно выше, чем у паствы этого муфтия.