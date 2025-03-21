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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер Дании об 1:0 с Португалией: «Недоволен, что не забили второй гол. В таких матчах нужно использовать все шансы»

На 24-й минуте полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен не реализовал пенальти. «Прежде всего хочу сказать, что сегодня на «Паркене» снова царила невероятная атмосфера.

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