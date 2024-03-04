«А кто за Путина пойдет голосовать?»: Сатановский рассказал чем закончатся выборы президента для кандидата № 1

Российский политолог и публицист Евгений Сатановский с октября 2023 года отсутствует на федеральном ТВ и практически прекратил вести свой некогда популярный Telegram-канал, лишь изредка выкладывая в нём свои размышления о жизни.
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