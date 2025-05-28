В Монголии нашли останки 48 бойцов на месте боев советско-монгольских войск

УЛАН-БАТОР, 28 мая. /ТАСС/. Российско-монгольская поисковая экспедиция «Халхин-Гол. Тем больше наша слава-2025» обнаружила останки 48 военнослужащих, погибших в боях советско-монгольских войск с японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
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