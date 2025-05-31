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Финансовый крах звездного семейства: Пугачева осталась без пенсии, Галкин ездит с концертами по деревням, у Никиты Преснякова сгорел дом

Финансовый крах звездного семейства: Пугачева осталась без пенсии, Галкин ездит с концертами по деревням, у Никиты Преснякова сгорел дом

Интересная жизнь с Vera Star Алла Борисовна Пугачева всегда стремилась к роскоши и максимальному комфорту, тем более что средств обеспечить себе королевский образ жизни у неё хватало с лихвой.

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Комментарии
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Амара Карпова
Расплата приходит всегда, её голова седа, в глазах всё, что ты не отплакал – вот облик грядущей расплаты.💯
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2 час.
Амара Карпова
Ни капельки не жаль! Это карма💯
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2 час.
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