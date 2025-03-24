Мосгорсуд приступает к рассмотрению дела в отношении экс-замглавы МО Иванова

Московский городской суд приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Министерства обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в растрате и выводе более 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».
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