Дочь Заворотнюк обратилась к ушедшей год назад матери

Политика как она есть

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна обратилась к матери в годовщину ее ухода. Публикацию она разместила в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).