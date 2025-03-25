Большой спорт ждет больших перемен

Двукратная чемпионка Игр по плаванию министр по делам молодежи, спорта, искусства и отдыха Зимбабве, 41-летняя Кирсти Ковентри стала первая женщиной, возглавившей Международный олимпийский комитет за всю его более чем 130-летнюю историю.
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