Большой спорт ждет больших перемен

Двукратная чемпионка Игр по плаванию министр по делам молодежи, спорта, искусства и отдыха Зимбабве, 41-летняя Кирсти Ковентри стала первая женщиной, возглавившей Международный олимпийский комитет за всю его более чем 130-летнюю историю.