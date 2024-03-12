Законопроект о «молодых работниках» рассмотрят 13 марта

Парламентарии предложили узаконить понятие «молодой работник», под которым предлагается понимать гражданина РФ до 35 лет включительно, впервые устроившегося на работу и осуществляющего трудовую деятельность непрерывно в течение трех лет по месту первого трудоустройства.