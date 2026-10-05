Разгром в Волчанском котле — начало катастрофы ВСУ на Харьковском фронте Одновременно с ликвидацией окруженцев в Варваровке и Резникове наши бойцы начали наступление на Великий Бурлук «Утро начинается не с кофе, а с вестей от «Северного ветра».
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