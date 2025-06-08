Культуромания
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Культуромания

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8 июня исполняется 105 лет со дня рождения историка Анатолия Левандовского

8 июня исполняется 105 лет со дня рождения историка Анатолия Левандовского

8 июня 2025 года исполняется 105 лет со дня рождения Анатолия Левандовского (1920-2008) — выдающегося советского и российского историка, специалиста по французской истории, профессора и заслуженного деятеля науки РФ.

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